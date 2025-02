BMI oder BRI? Welcher Index ist wichtiger für die Gesundheit?

Wie rund bist du?

Als Alternative zum BMI wird in letzter Zeit oft ein anderer Messwert diskutiert: der Body-Roundness-Index (BRI) – auf Deutsch so viel wie «Rundlichkeits-Index». Bei den meisten Menschen liegt er auf einer Skala zwischen 1 und 10. Er berücksichtigt den Taillenumfang. Dieser ist ein wichtiger Indikator für ein Übermass an dem mit Abstand schädlichsten Fett, das sich im Bauchraum ansammelt. Dem viszeralen Fett.