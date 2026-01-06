Diese Sportarten können das Leben verlängern

Ein aktiver Lifestyle wurde nicht jedem von uns in die Wiege gelegt. Es gibt einfach Menschen, die lieber auf der Couch rumlümmeln und sich Snacks reinschieben, als im Park joggen zu gehen oder beim Crossfit zu schwitzen. Prinzipiell ist es natürlich okay, dass unterschiedliche Menschen einen unterschiedlichen Bewegungsdrang haben, allerdings führt gar keine Bewegung auch schnell zu den verschiedensten Problemchen, die dann in der Regel nicht so okay sind.