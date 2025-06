Falsche Sportunterwäsche kann Scheidenpilz begünstigen

Hefepilze fühlen sich an feuchtwarmen Plätzen wohl – unter anderem deshalb haben viele Frauen ab und an mit Scheidenpilzinfektionen zu kämpfen. Und durchs Schwitzen, insbesondere unter der falschen Unterwäsche, entsteht ein umso feuchteres und entsprechend infektionsfreundlicheres Klima. Vor allem im Intimbereich sind atmungsaktive Fasern also das A und O. Was das im Klartext heisst?

Merinowolle gewinnt auf der Beliebtheitsskala. Sie ist perfekt für Sport im Freien geeignet und nimmt kaum Gerüche auf. Ausserdem verteilt sie den Schweiss gut, so dass dieser verdunsten kann. Für kurze Workouts ist auch Baumwolle in Ordnung. Mit Kunstfasern wie Modal oder Polypropylen ist man im Zweifel aber besser beraten. Wichtig ist hier mehr als das Material vor allem die Webstruktur, die dafür sorgt, dass der flüssige Schweiss in der Faser gebunden wird und verdunsten kann.