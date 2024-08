Fit durch den Sommer ohne Fitnessstudio

Drachen steigen lassen

Drachenzähmen leicht gemacht: So richtig können wir uns gar nicht mehr erinnern, wie es funktioniert hat. Ist doch schon ziemlich lange her. Was ist, wenn man das Ding loslässt? Verheddert sich da was? Was, wenn sich zwei Leinen kreuzen? Na dann kämpfen Drachen – und Besitzer. Allein das verursacht Schweissausbrüche.