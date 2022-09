Seilspringen erweckt in vielen vermutlich Kindheitserinnerungen, doch auch für Erwachsene ist es ein durchaus effektives Ganzkörpertraining, das zahlreiche Leistungssportlerinnen und -sportler ebenfalls in ihre Vorbereitung einbauen. Boxer*innen nutzen es etwa, um Beweglichkeit und Flexibilität in den Beinen und Füssen zu trainieren und ihre Koordinationsfähigkeit zu schulen.