Ist der Stoffwechsel schuld?

Im mittleren Alter, sagen sie, legt man stetig an Gewicht zu. Auf den langsameren Stoffwechsel schieben, das zählt nicht mehr. Das hat eine Studie ergeben. Durch die Analyse der Daten von fast 6500 Menschen halten die Autor*innen nun fest, dass der Ruhestoffwechsel zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr konstant bleibt. Erst dann nimmt er ab. Aber immer noch weniger als ein Prozent pro Jahr. Eigentlich gute Neuigkeiten. Das lässt uns aber immer noch mit der Frage zurück, warum man das Gefühl hat, es stoffwechselt irgendwie langsamer, je älter man wird?