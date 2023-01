7. Routine langsam aufbauen

Ideal wäre es, dreimal pro Woche an nicht aufeinanderliegenden Tagen laufen zu gehen. Anfänger sollten erst in der Lage sein, die 20-Minuten-Strecke ohne Pause durchhalten zu können, bevor sie ein längeres Training in Angriff nehmen. Erst wenn Anfänger die 20 Minuten problemlos schaffen, können sie sich langsam steigern. Am besten auch wieder mit abwechselndem Gehen und Laufen. Als Faustregel gilt: Um eine halbe Stunde durchjoggen zu können, braucht es etwa ein halbes Jahr Training.