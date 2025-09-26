«Ich glaube, dass Krafttraining deutlich effektiver ist, um sowohl ästhetische als auch gesundheitlich relevante Ergebnisse zu erzielen»,

erklärte er der Vogue im Interview. Der Schlüssel zum ausgeglichenen Fitness-Glück liege natürlich – wie so oft im Leben – in der gesunden Balance. In diesem Fall einer Kombination aus Ausdauer und Kraft. Auf lange Sicht sieht López aber eindeutig mehr Vorteile in Letzterem: «Krafttraining erhöht unsere Muskelmasse. Und Muskelmasse lässt unseren Stoffwechsel schneller laufen. Wenn unser Stoffwechsel schneller ist, wird unsere Fähigkeit, Fett zu verbrennen, höher und effizienter sein», weiss der Experte. Ausserdem steht für ihn Muskelmasse im direkten Zusammenhang mit höherer Lebensqualität und längerer Lebenserwartung: «Verletzungen, die wir erleiden, wenn wir älter werden, sind oft auf mangelnde Kraft zurückzuführen.»