Squats stärken eure Beine, den Po und viele andere Muskeln und verbessern die Beweglichkeit des Unterkörpers. Stellt euch schulterbreit hin und dreht die Zehen ganz leicht nach aussen. Nun spannt ihr eure Bauchmuskeln an, richtet den Blick nach vorne und geht so tief in die Hocke, wie ihr könnt. Aber Achtung: Eure Knie sollten dabei nicht über die Fussspitzen zeigen. Wiederholt die Kniebeugen in einem ersten Durchgang 20-mal. Nach einer 30-sekündigen Pause geht es in die zweite Runde. Fortgeschrittene können auch zusätzliches Gewicht in die Hand nehmen.