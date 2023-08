Warum ist Slow Jogging so beliebt?

Brüggemann: Slow Jogging ermöglicht es Menschen, die die Belastung höherer Geschwindigkeiten nicht mehr standhalten können oder möchten, dennoch zu laufen. So ist Slow Jogging besonders für Menschen mit etwas Übergewicht oder ggf. auch Arthrose eine Möglichkeit überhaupt zu laufen und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Zudem ist Slow Jogging eine Sportart, für die es kein Equipment, eine Mindestanzahl an weiteren Teilnehmer*innen oder ein abgestecktes Feld braucht. Einzig geeignete Laufschuhe müssen parat liegen. Dabei ist es egal, ob allein oder in der Gruppe, ob über Asphalt oder durch den Wald. Slow Jogging ist nahezu überall möglich. Dabei teilt das Slow Jogging nahezu alle Vorzüge des klassischen Laufens.