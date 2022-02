Sport im hohen Alter? So gelingt das Workout

Was sind Ihre Tipps in Sachen Motivation?

Rischko: Langsam anfangen und nicht übertreiben. Vieles ausprobieren bis man das gefunden hat, was einem Spass macht. Profis zurate ziehen und ausserdem einen Workout-Partner, eine Workout-Partnerin suchen.

Froböse: Kleine Ziele über sechs bis acht Wochen stecken. Den sozialen Druck erhöhen und Freundinnen, Freunden und Familie von dem Vorhaben erzählen. Und sich nicht zu viel vornehmen! Man sollte sich lieber auf eine Veränderung konzentrieren, die man dann auch wirklich umsetzt, anstatt einen Flickenteppich von Zielen zu haben, bei dem man den Überblick verliert.