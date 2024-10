Sport nach einer Grippe? So klappt der Wiedereinstieg

4. Pausen sind unerlässlich

Last but not least: Euer Körper benötigt ausreichend Zeit, um nach dem Training zu regenerieren. Darum solltet ihr nach den ersten Trainingseinheiten jeweils einen Tag pausieren. Auf diese Weise kommt ein noch angeschlagener Körper zur Ruhe. Noch besser: Hört auf ihn und treibt erst dann wieder Sport, wenn ihr euch auch wirklich fit fühlt – schlechtes Gewissen hin oder her. So erspart ihr euch einen Rückfall, der euch erneut ans Bett fesselt.