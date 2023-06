Und so ein untrainierter Beckenboden hat Folgen: Denn die Muskelplatte rund um das Becken trägt das Gewicht der Organe des Bauchraums und unterstützt den Verschluss von Blase und After. 66 Prozent der von Elvie befragten Frauen gaben an, ungewollten Harnverlust zu erleben, zum Beispiel beim Niesen, beim Lachen oder beim Sport – und das nicht erst nach der Geburt eines Kindes. Jede vierte Frau im Alter von 25 bis 34 würde sogar deshalb auf sportliche Aktivität verzichten. Das muss aber nicht sein: Denn wie jeder andere Muskel im Körper kann auch der Beckenboden trainiert werden. Diese Sportarten sind dabei besonders effektiv: