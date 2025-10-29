1. Yoga nur auf nüchternen Magen

Auch wenn ihr eure ersten Lektion vermutlich nicht mit einem Kopfstand beginnt, solltet ihr zwei Stunden vor der Stunde auf Essen und Trinken verzichten. Ansonsten kann euch während der Übungen schnell übel werden. Zudem habt ihr mit leerem Magen mehr Energie und könnt euch besser auf das Training konzentrieren. Braucht ihr vorher dennoch einen kleinen Energieschub, reichen Snacks wie Nüsse oder ein Riegel völlig aus. Eine handliche Flasche Wasser könnt ihr für den nötigen Durst neben eure Matte stellen.