Die «75 Medium»-Challenge bietet einen ausgewogeneren Ansatz zur Challenge. Zwar dauert auch sie 75 Tage lang an, die Aufgaben sind aber wesentlich einfacher in den Alltag zu integrieren. Das Programm beinhaltet: ein 45-minütiges Training pro Tag, gesunde Ernährung zu 90 Prozent der Zeit, kein Alkohol erlaubt, 3 Liter Wasser pro Tag trinken, tägliche Meditation, 10 Minuten persönliche Entwicklung oder inspirierende Inhalte lesen/anhören, Fortschrittsfotos an Tag 1 und Tag 75