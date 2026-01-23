Welche Sportarten sind echte Burner?

1. HIIT – 900 Kalorien pro Stunde

Verschnaufpause erwünscht. Beim HIIT (hochintensives Intervall-Training) wechseln sich hochintensive Einheiten mit moderaten ab. Das heisst aber nicht, dass ihr zwischendurch Tee trinken könnt. Die kurze Erholung braucht ihr nämlich dringend, um nicht komplett vom Stängeli zu fallen. In der Belastungsphase liegt der Puls bei bei 85 bis 90 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Wie der Puls in die Höhe getrieben wird, unterscheidet sich je nach Angebot. Meist werden Sprints oder eine schnelle Einheit auf dem Crosstrainer mit Kraftübungen kombiniert. Die meisten HIIT-Sessions sind kürzer als eine Stunde; drei Trainings pro Woche reichen völlig aus, um richtig fit zu bleiben. Viel effizienter gehts nicht. Zusätzlich für diese Sportart spricht der sogenannte Nachbrenneffekt. Will heissen: Der Stoffwechselverbrauch ist aufgrund der extremen Belastung auch Stunden nach dem Training noch erhöht und ihr verbrutzelt Kalorien wortwörtlich im Schlaf.