Täglich. Holistisch. Sie macht was, um gesund zu bleiben. Und wir? Wir haben ja nun in einer aktuellen Studie gelernt, dass unser Stoffwechsel mit fortschreitendem Alter nur minimal abnimmt. Dem können wir bei unserer Verweichlichung die Schuld nicht zuschieben. Wir könnten also ran. Wir müssen. Denn Sport ist ja auch aus gesundheitlicher (nicht nur optischer) Sichtweise wichtig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kennt in Bezug auf Sport keine spezifischen Empfehlungen für Menschen in der Lebensmitte. Sie rät Menschen zwischen 18 und 64 Jahren generell zu 150 bis 300 Minuten körperlicher Aktivität pro Woche.