Wie gelingt es uns Sportvorsätze umzusetzen?

Jaaa, was haben wir uns nicht wieder alles an Neujahrsvorsätzen vorgenommen. Mehr Sport zu treiben, stand natürlich auch dieses Jahr wieder ganz oben auf der Liste. Und nun sind die ersten zwei Wochen im neuen Jahr passé – und damit auch eure Motivation? Statt morgens früher aus den Federn zu hüpfen für ein Workout, schlaft ihr lieber eine Stunde länger? Und wie war das nochmals mit der Joggingrunde am Feierabend? Nö, viel zu kalt. Wir kennen es doch alle. Schon nach wenigen Tagen lässt unsere Motivation Sport zu treiben nach und wir suchen nach Ausreden und Entschuldigungen, weshalb wir uns nicht vom Sofa bewegen müssen. Wie ihr den inneren Schweinehund aber sofort wieder überwindet und nicht in alte Muster zurückfällt, verraten wir euch hier: