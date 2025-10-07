Vorsicht vor Langeweile

Ganz egal, was euer Ziel ist und wie ihr trainiert, ihr solltet immer genügend Abwechslung in eure Routine bringen. Sonst kommt es zu einem Deckeneffekt: «Wenn der Körper immer auf die gleiche Art gereizt wird, wird ihm auf Dauer langweilig, er ist unterfordert und man sieht keine Erfolge mehr.» Was wir dagegen tun können? Immer wieder anderes Equipment und neue Übungen ausprobieren, das Gewicht auch mal erhöhen und sicherstellen, dass der Körper während des Trainings stets etwas gestresst und gereizt wird.