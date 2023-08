Yoga ist gar nicht mal so ungefährlich

Bikram, Ashtanga, Hatha, Iyengar, Vinyasa, Kundalini, Jivamukti – haben wir etwas vergessen? Yoga ist längst nicht gleich Yoga. So vielfältig das Angebot, so breit auch das Publikum: Vom topfitten Profiathleten bis zur rüstigen Seniorin findet jeder die passende Stunde. Dementsprechend ist Yoga auch längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. «Seit im Yoga der kommerzielle Imperativ regiert, ist ein harter Wettbewerb unter Schulen und Lehrern entbrannnt», schreibt «New York Times»-Wissenschaftsjournalist William J. Broad in seinem Buch «The Science of Yoga».