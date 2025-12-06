4 Gründe, warum Rotkraut so gesund ist

Mindert Regelschmerzen

Eisenmangel ist bei vielen Frauen ein Thema. Der Kohl kann bei diesem Problem Abhilfe schaffen, weil 150 Gramm davon fast den gesamten Tagesbedarf an Eisen decken. Hinzu kommt, dass das darin enthaltene Magnesium, Kalzium und Vitamin K Periodenschmerzen lindern kann. Letzteres wirkt sich positiv auf die Gerinnung des Blutes aus. Weil es unser Körper allerdings nicht selbst herstellen kann, müssen wir es über Nahrungsmittel aufnehmen. Doch Vorsicht: Das Gemüse kann Blähungen verursachen, was vor allem bei Unterleibsschmerzen kontraproduktiv ist. Darum sollten wir den Kohl immer mit Kümmel-, Fenchel- oder Anissamen anreichern – oder zumindest einen Fencheltee dazu trinken.