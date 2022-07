Diese 5 Lebensmittel helfen gegen Muskelkater

Grüner Tee

Das vermeintliche Wunderelixier, auf das nicht nur Yogis schwören, regt die Durchblutung an und ist entzündungshemmend. Die darin enthaltenen Antioxidantien helfen dabei, die freien Radikale in unserem Organismus zu eliminieren, unser Immunsystem zu stärken und die durch den Sport ausgelösten winzigen Faserrisse in unseren Muskeln rasch zu reparieren.