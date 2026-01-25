7 Tricks für weniger Zucker im Alltag

Es ist ja schon etwas fies: Alles, was super lecker schmeckt, ist meistens schlicht und einfach ungesund und enthält viel zu viel Zucker. Klar, der ein oder andere Schoggiriegel sollen und dürfen wir uns auch gönnen. Zu viel Zucker macht uns aber nicht nur dick, sondern langfristig auch krank. Denn das weisse Pulver hat keinen Mehrwert für den Körper, sondern liefert nur leere Kalorien, die langfristig in Fett umgewandelt werden. Wie schwer es aber sein kann, auf Zucker zu verzichten, wissen wir wahrscheinlich alle. Denn unsere Geschmacksnerven fahren voll auf den süssen Stoff ab. (Woran ihr erkennt, dass ihr zu viel Zucker esst, erfahrt ihr hier). Die gute Nachricht? Mit ein paar Tricks können wir unseren Körper überlisten und unsere Geschmacksknospen umtrainieren. Setzen wir unseren Körper nämlich erst mal einem Zucker-Detox aus, wird sein Verlangen danach auch viel kleiner. Wie euch das gelingt, lest ihr hier.