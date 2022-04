Leinsamen(-mehl)

Leinsamen können eine Masse genauso binden wie Eier. Sie können beispielsweise in veganen Fleischbällchen, Bratlingen und Burgern verwendet werden. Aber Achtung: Damit die Leinsamen nicht in der Flüssigkeit aufquellen, sollten sie unbedingt gemahlen sein! Am besten kauft ihr deshalb Leinsamenmehl.