So gehts!



60 g Einweichwasser von Kichererbsen aus der Dose

1 Prise Salz

½ TL Zitronensaft

60 g Zucker



Einweichwasser, Salz und Zitronensaft in der Schüssel der Küchenmaschine steif schlagen. Zucker nach und nach beigeben, weiterschlagen, bis der Schaum glänzt. In einen Spritzsack mit gezackter Tülle füllen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech Meringues spritzen. Zirka 2 Stunden in der Mitte des auf 80 Grad vorgeheizten Ofens trocknen. Dabei die Ofentür mit einem Kellenstiel einen Spaltbreit offen halten. Meringues im ausgeschalteten, geöffneten Ofen auskühlen lassen. Und schon kann man sie geniessen, die kleinen, luftigen veganen Meringues. Sie halten sich übrigens eine Woche in einer Keksdose aus Metall.