Das ist dran an den Mythen um vegane Ernährung

Vegan kochen ist kompliziert

Veganes Kochen sei nicht kompliziert, so Rittenau. Dieses Vorurteil kursiere, da viele schlichtweg nicht an veganes Kochen gewohnt seien – und das lasse es zu Beginn kompliziert wirken. Ausserdem gibt es mittlerweile viel Inspiration. «Zahlreiche vegane Blogs, YouTube-Kanäle und Kochbücher bieten eine grosse Vielfalt an Rezepten und mehr und mehr vegane Convenience-Produkte halten Einzug in unsere Supermärkte. Die vegane Küche ist also schlichtweg eine neue Art zu kochen, die ein gewisses Umdenken erfordert», so der Experte. «Hat man die Grundlagen erstmals verinnerlicht, ist es nicht komplizierter als jede andere Art zu kochen.»