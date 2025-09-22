Basische Ernährung ist der Schlüssel für schöne Haut

Wie funktioniert's?

Jetzt komplett auf alles «Böse» wie Zucker, tierische Lebensmittel, Alkohol oder Koffein zu verzichten wäre zwar ein guter Neujahrsvorsatz, aber sehr unrealistisch, oder? Und so radikal müssen wir auch gar nicht sein. Das Ziel: Wir wollen einen ausgeglichenen Säure-Base-Haushalt, damit unsere Haut von innen heraus strahlen kann. Das erreichen wir, wenn unsere Ernährung aus etwa 70% basischen und 30% säurehaltigen Lebensmitteln besteht. Die Grundlage dafür ist ganz viel Gemüse und Früchte (war ja logisch) – mit wenigen Ausnahmen wie Spargel und Rosenkohl sind da alle Sorten basisch. Die folgende Liste verschafft einen guten Überblick, um den Speiseplan im idealen Verhältnis zusammenstellen zu können: