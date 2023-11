Faule Wochenenden sind zum Sündigen da. Vor allem dann, wenn wir am Abend zuvor die Nacht zum Tag gemacht haben. Um einen Kater in die Wüste zu schicken, muss etwas Deftiges her, wie zum Beispiel ein fettiger Burger. Einziger Haken: der Balance-Akt beim Verzehr. Denn der Hamburger ist erst dann ein richtiger Burger, wenn er prall gefüllt ist. So prall, dass er beim Reinbeissen auseinanderfällt. Das sieht jedoch nicht nur unappetitlich aus, sondern auch das Geschmackserlebnis leidet darunter. Ein Glück, dass es diesen «game changing hack» gibt, den Mitarbeiter*innen der US-amerikanischen Restaurantkette TGI Fridays der The Sun verraten haben. Alles, was wir dafür benötigen, ist der richtige Dreh …