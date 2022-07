Koch-Hacks für den perfekten Grillburger

7. Das Belegen

Hier gilt: macht was ihr wollt! Für den eigenen Gusto gibt es tatsächlich keine Tipps, Tricks und Lifehacks, deshalb kann wirklich nach Lust und Laune so ziemlich alles von Cheddar, über Salat, Tomaten und diversen Saucen auf bzw. in dem Burger landen. Also: schmeisst den Grill an und en Guete!