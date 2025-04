Laut Ernährungsberaterin Amanda Lynett ist der Nährwert von Chiasamen unbestritten. Wie sie der «New York Times» erklärt, sei es aber nicht notwendig, die Samen extra in Wasser quellen zu lassen. Auch in Joghurt oder mit Haferflocken, als Chia-Pudding, in Smoothies oder Gebäck wirken sie.