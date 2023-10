Zubereitung:

Etwas Öl in einer Wok- oder Bratpfanne heiss werden lassen. Weisskohl dazugeben und kurz anbraten. Aus der Pfanne nehmen, beiseite stellen. Wieder etwas Öl in die Pfanne geben, den Speck anbraten. Dann Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Chilipaste und etwas getrockneter Chili (je nachdem wie scharf man es mag) und Sojasaucen dazugeben, rühren und alles kurz braten. Den Weisskohl wieder in die Pfanne zurückgeben. Mit dem Zucker, Pfeffer und Salz abschmecken, alles gut durchschwenken und sofort servieren.