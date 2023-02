So holt man die meisten Vitamine aus Gemüse heraus

Selleriesaft erfährt seit Jahren einen Hype. Kein Wunder: Schliesslich enthält das Gemüse Antioxidantien, Ballaststoffe, Potassium und die Vitamine A, C und K. Laut Studien steigert das Kochen von Sellerie den Gehalt an Vitamin K sowie der Antioxidantien. Dafür muss man mit einem Verlust an Vitamin C und Ballaststoffen leben.