Reis richtig aufwärmen

Kehrt der Hunger zurück, darf der Reis noch mal ran. Aber: Achtet unbedingt darauf, dass ihr den Reis auf mindestens 65 Grad erhitzt – so haben die Bakterien keine Chance, den Vorgang zu überleben. Noch mal aber: Reis brennt schnell an, habt eure Pfanne also am besten immer gut im Auge.

Zu riskant? Dann füllt den Reis doch alternativ in einen Gefrierbeutel (bzw. lasst ihn dort drin) und hängt diesen für einige Minuten in kochendes Wasser. Auch die Mikrowelle ist eine Option, um euren Essensrest noch mal auf geniessbare Temperatur zu bringen. Damit der Reis währenddessen nicht austrocknet, gibt man am besten etwa 2 Esslöffel Wasser dazu.