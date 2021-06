Dieses Geschirr gehört nicht in die Mikrowelle

Mikrowellen eignen sich hervorragend, um Gerichte schnell und zuverlässig aufzuwärmen. Allerdings sind nicht alle Materialien dafür geeignet. Wer das falsche Geschirr verwendet, riskiert Beschädigungen am Gerät und am Gefäss selbst. Worauf sollten Nutzer also achten und welche Behältnisse können sie bedenkenlos verwenden?