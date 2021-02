Wohnen, als besässe man ein Scandi-Sommerhaus

Es klingelt kein Wecker, der Hahn kräht. Sie atmet die frische Luft ein, als sie das Fenster öffnet und auf die Weiten der stürmischen Nordsee vor sich blickt. Sie kämmt sich das zerzauste, aber doch perfekte Haar und tritt auf die hölzerne Veranda. Sie legt pastellfarbene Teller auf raues Leinen, stellt den üppigen Strauss in einem geblümten Krug auf den Tisch, legt die Butter in grossen Stücken neben das selbst gebackene Brot in die grob getöpferte Schale. Sie, die Skandinavierin in ihrer klitzekleinen Ferien-Villa Kunterbunt. Wie sie «Cottagecore» lebt.