Sanddorn

Die Beeren sind die heimlichen Stars, wenn es ums Vitamin C geht – sie strotzen nämlich nur so vor Vitamin C und sind deshalb auch ideal um unsere Immunabwehr zu stärken. Wer es genauer wissen möchte: Sanddorn liefert pro 100 Gramm etwa 450 Milligramm Vitamin C. Zum Vergleich: Bei den Orangen sind es pro 100 Gramm «nur» 50 Milligramm. Aber auch Vitamin B12, A und K sorgen für den vitalisierenden Effekt von Sanddorn-Tee. Wem die Beeren zu sauer sind, der kann sie gut mit anderen Tees mischen.