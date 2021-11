Falls es je ein Post-Corona-Zeitalter geben wird, so sollten wir diese kleine, liebgewonnene Tradition beibehalten: Häufiges und gründliches Händewaschen ist laut Weltgesundheitsorganisation eine der effektivsten Massnahmen zum Schutz gegen Infektionskrankheiten. Denn Schnupfen- und Husten-Erreger werden viel häufiger durch Schmier-Übertragung verteilt als beim Niesen oder Küssen. Doch: Wie oft Händewaschen ist oft genug? Am besten hält man sich an folgende Liste:

Immer beim Nachhausekommen

Nach dem Toilettengang

Nach dem Schneuzen

Vor Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten (auch vor der Zubereitung von Mahlzeiten, falls die Kinder in der Küche helfen dürfen)