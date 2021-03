Das Geheimnis der Superfruit Camu-Camu

Was steckt in der Camu-Camu-Beere?

Sie ist eine wahre Vitaminbombe: Schon eine kleine Portion der Camu-Camu deckt den gesamten Tagesbedarf an Vitamin C. In 100 Gramm der Beere stecken 2.000 Mikrogramm Vitamin C - so viel wie in etwa 20 grossen Orangen. Damit steht sie an Platz eins der Früchte mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt, selbst die Acerola (1.700 Mikrogramm pro 100 Gramm) kommt nicht an sie heran. Darüber hinaus enthalten die Beeren Vitamin B1, B2 und B3 sowie Beta-Carotin und Mineralstoffe wie Aminosäuren, Zink, Kalium, Kalzium, Eisen und Phosphor.