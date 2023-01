1. Selber kochen

Beim ersten Punkt können wir easy mit Kate mithalten: Kate kocht gerne selber, wie sie bei einem Besuch des St. Luke’s Community Centre in London verraten hat. Dabei helfen ihr sogar ihre zwei grossen Kinder George und Charlotte – am liebsten dann, wenn es Pizza gibt. Sogar der Teig wird selber geknetet. Ein kluger Schachzug der Princess of Wales. Denn wenn man die Pizza selber macht, hat sie in der Regel auch weniger Fett und man kann den Kids unbemerkt ein paar (sehr, sehr fein gehobelte) Gemüsestreifen unterjubeln. Vegetarische Kost steht bei Kate hoch im Kurs. Anstatt Fleisch gibt es am königlichen Tisch nämlich ganz oft Gemüse.