Darum sollten wir alle viel öfter schwimmen gehen

Kurz vorweg: Es geht natürlich nicht um das spassige Planschen und Dümpeln, das wir im Sommer so gern in Fluss und See betreiben. Bahnen schwimmen lautet das Zauberwort. Am besten zweimal pro Woche für etwa eine Stunde. «Warum sollten wir?», fragt ihr? Ganz einfach: Schwimmen ist ein fantastisches Workout für Körper und Geist, das schier unendliche Benefits bietet. Zum Beispiel: