Alle, die jetzt wieder denken, nur die anderen hätten Glück, können sich ab Folgendem erfreuen: Denn die happy Jungfrauen sind gleichzeitig auch diejenigen, welche sich am schnellsten stressen lassen und am meisten Sorgen haben. Den Krebsen und Löwen wurde dafür am häufigsten Gelassenheit prophezeit – scheint doch irgendwie alles ganz gerecht verteilt worden zu sein, da oben in den Sternen.