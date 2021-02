Das taugt die Golo-Diät wirklich

Eine Dauer von 30 Tagen, ein Mix aus Low Carb und Bewegung – das sind die Eckpfeiler der sogenannten Golo-Diät, auf die auch zahlreiche Hollywoodstars wie Kate Hudson und Miranda Kerr schwören. Die gute Nachricht? Kalorien werden dabei nicht gezählt. Dafür stehen Stoffwechsel und Blutzuckerspiegel, genauer gesagt unser Insulin, im Zentrum. Das Hormon ist nämlich zuständig für die Umwandlung von Zucker in Energie. Essen wir aber zu viel davon, riskieren wir, dass der Zucker nicht verwertet werden kann und stattdessen direkt in Fett umgewandelt wird. Heisst für uns: Hallo Fettpölsterchen! Um das zu vermeiden, fährt die Golo-Diät den Zuckerkonsum herunter und setzt stattdessen auf komplexe Kohlenhydrate, Eiweiss und Gemüse. Die halten den Blutzucker und Insulinspiegel tief und greifen die überschüssigen Fettreserven an. So weit, so gut. Doch wie läuft die Diät genau ab? Innert eines Monats durchläuft man sozusagen drei Schritte.