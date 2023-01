Diese Ernährungsmythen bitte nicht glauben

Zitrusfrüchte sind Vitamin-C-Bomben

Einmal in die Orange beissen und schon ist der Nährstoffspeicher aufgefüllt? Von wegen. Das Lebensmittel mit dem höchsten Vitamin-C-Gehalt ist nicht, wie viele fälschlicherweise glauben, die Zitrone. In Wirklichkeit ist es die Peperoni, die vor Vitamin C nur so strotzt. Im Vergleich: Eine Peperoni-Schote enthält dreimal so viel Vitamin C wie eine Zitrone.