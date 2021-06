Dank dieses Tricks bleiben Erdbeeren länger frisch

Und, schon eine Ahnung?

Wir lüften das Geheimnis: Ihr braucht dazu Essig. Diesen mischt ihr mit 3 Teilen Wasser und badet die Erdbeeren darin. Danach muss man sie gut abtrocknen. Am besten geht das auf Küchenpapier. Sind alle trocken, füllt man sie in einen Behälter, der wiederum mit frischem Küchenpapier ausgelegt ist, dann den Deckel drauf (nicht ganz verschliessen) und das Ganze in den Kühlschrank stellen. Mit dieser Methode bleiben die Erdbeeren eine Woche lang frisch.