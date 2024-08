Unser Energiebedarf hängt von der Aussentemperatur ab

Viel können wir für den gezügelten Appetit nicht. Heisst, an dem kulinarischen Trauerspiel lässt sich – zumindest angesichts des aktuellen Thermometerstands – nicht wirklich etwas ändern. Diverse Untersuchungen haben ergeben, dass unser Energieverbrauch von der Aussentemperatur abhängt. In südlicheren Ländern verbrauchen die Menschen circa 10 Prozent weniger Energie am Tag, als die, die im Norden leben.