Lang, kurz, gedreht, gewölbt, flach – egal in welcher Form, die Liebe zu Pasta ist bedingungslos. Naja, al dente sein und gut schmecken sollte sie. Gerade, weil das italienische Traditionsgericht so fein ist, übertreiben wir es ab und an mal mit der Menge. Um fair zu sein: Die Nudeln gleiten aber auch rasant von der Packung ins salziges Wasser. Wem das Fingerspitzengefühl mal wieder versagt, der darf sich umso mehr freuen. So braucht am Folgetag keiner mehr den Kochlöffel schwingen – clever.