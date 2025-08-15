Sugo alla Nonna:

Wir wissen nicht, ob es am guten italienischen Wein liegt, doch haben sich über die Jahre dann doch die ein oder anderen italienischen Köch*innen bei der Rezeptur ihrer Sugo verplappert. Da haben wir natürlich fleissig mitgeschrieben. Die wichtigsten Zutaten: Neben frischen Tomaten, gutem Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, Tomatenpüree, Oregano, Basilikum, Thymian, einem Schuss Pastawasser, Salz und Pfeffer gehört immer auch eine Prise Zucker in die Sauce. Ein einfacher Trick, um die Säure der Tomaten aus der Sauce zu verjagen.