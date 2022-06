Könnt ihr euch noch an den Milchtag in der Schule erinnern? Immer einmal pro Jahr in der grossen Pause war da dieser kleine Stand auf dem Pausenhof, der sämtliche Becher von Schoko-, Vanille- bis hin zu Erdbeermilch bereit hielt. Alle stürmten darauf los und haben diverse Sorten ausprobiert. Natürlich gab es auch Schüler*innen, die so viel wie nur möglich getrunken haben – bis ihnen übel wurde. Kann als Kind ja mal passieren. Aber auch als Erwachsene nehmen wir manchmal mehr von dem weissen Getränk zu uns, als uns eigentlich bewusst ist. Grundsätzlich gilt das ja als gesund, weil viel Kalzium, Eiweiss und Vitamine drinsteckt. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen drei Portionen Milch oder Milchprodukte pro Tag (eine Portion entspricht 2 dl Milch oder 150–200 g Milchprodukten). Doch gibt es auch ein zu viel? Das passiert beim täglichen Milchkonsum.