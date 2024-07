Zubereitung:

Weisskohl (oder Eisbergsalat) waschen und die äusseren Blätter sowie den Strunk entfernen. Den Kohl raspeln oder in feine Würfel schneiden. Die Gurke schälen und fein würfeln. Frühlingszwiebeln und Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Alles in eine Schüssel geben und gut mischen.

Für die Sauce alle Zutaten in einen Standmixer geben und auf hoher Stufe fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, zum Gemüse geben und gut vermengen. Wer mag, löffelt den Salat mit Nachos. Ein bisschen Crunch macht noch mehr aus dem Salat.