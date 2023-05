Seit wann wird Spargel angebaut?

Die Geschichte des Spargels reicht zurück bis in die Antike. Allerdings diente er den alten Griechen nicht als Nahrungs-, sondern als Heilmittel. So stellte Hippokrates (460 v. Chr.-370 v. Chr.) aus den getrockneten Wurzeln harntreibende Medizin her. Die Römer hingegen fanden auch in der Küche Verwendung für den Spargel und brachten ihn über die Alpen. Bis er sich auf dem Teller etablierte, dauerte es aber Jahrhunderte. Denn das «Weisse Gold» war zunächst dem wohlhabenden Adel vorbehalten. Erst mit der Industrialisierung, die eine Ausweitung der Spargelproduktion ermöglichte, änderte sich das.